В Забайкалье поставили памятник бутылке водки

В центре города Борзя Забайкальского края 18 октября был торжественной открыт памятник бутылке русской водки.

Монумент был изготовлен местными мастерами за три дня, а средства на него собрали простые жители региона. В местном министерстве культуры объявили, что хотели подчеркнуть роль водки в жизни русского человека.

– Когда нам плохо, когда мы оказываемся в сложной ситуации, мы обращаемся именно к ней, – заметил замглавы ведомства. – Алкоголики видят в водке только способ забыться, для нормального же человека водка – это и способ коммуникации, и личный психотерапевт, и ключ к непознанным глубинам себя. И всё это в одном, так сказать, флаконе. Благодаря водке, мы находим друзей, влюбляемся, принимаем решения. Она с нами со школьной скамьи и до глубокой старости.

Инициативная группа по установке памятника была создана в конце сентября 2022 года, стоимость изготовления монумента составила три миллиона рублей. Активистам удалось собрать нужную сумму в социальных сетях за одну неделю, а монтажные работы оплатил местный предприниматель.

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