 

Смоляк рассказал, как Беглов и «ручные» депутаты толкают Петербург к провалу проекта «Спорт – норма жизни»

19.10.2022, 11:20, Разное
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Губернатор Петербурга Александр Беглов и «ручные» депутаты толкают город к провалу проекта «Спорт – норма жизни», такое мнение выразил журналист и блогер Павел Смоляк. Он раскритиковал команду градоначальника за недобросовестный подход к выполнению условий спортивных федеральных программ и обратил внимание на то, что чиновники не хотят поддерживать финансово спорт в Петербурге, в результате чего профессионалы бегут в другие регионы.

Поводом для возмущения журналиста стали поправки депутатов ЗакСа в городской закон об основах политики в области физической культуры и спорта. Проект исключает предоставление мер соцподдержки спортсменам и тренерам, ставя их в уязвимое положение.

«Пичкают обещаниями, успокаивают – убрали из одного закона, обязательно добавим в другой, но мы долго живем в нашей стране и знаем, как депутаты и чиновники умеют «забывать», — сетует он.

В итоге спортсмены едут за лучшими условиями в другие регионы, прославляя не Санкт-Петербург, а другие города, добавил он.

Кроме того, Смоляк напомнил о решении Смольного сократить финансирование спортивной отрасли на 22,5% — с 33,7 млрд до 26,1 млрд рублей.

Тем временем Беглов собирается увеличить чиновникам и депутатам заработную плату на 8%, пожертвовав такими отраслями, как сфера благоустройства, ремонт социальных объектов.

В заключение Смоляк сделал вывод, что Беглов и его ручные депутаты приближают Петербург к провалу важного национального проекта «Спорт – норма жизни».


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