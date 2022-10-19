Как почистить ковролин без моющего пылесоса

Многие хозяйки не представляют себе уборку квартиры без моющего пылесоса, однако не каждое напольное покрытие хорошо переносит влагу. Кроме того, современные девайсы есть не у всех. В статье даются рекомендации, как почистить ковролин без моющего пылесоса, чтобы он не деформировался и не утратил яркости.

Если ваш ковер сильно загрязнен, почистить его своими руками будет довольно сложно. Особенно это касается длинноворсовых изделий из натуральных волокон. Опытные сотрудники клининговой компании выполнят работу быстро и эффективно. Звоните и заказывайте услугу чистки ковровых покрытий на дому – https://cleacom.ru/himchistka-kovrolina/ !

Удаляем грязь с ковролина

Никогда не пытайтесь сразу же удалить с ковра жидкую уличную грязь, занесенную на обуви. Она размажется, и ситуация осложнится еще больше. Подождите, пока грязь подсохнет, а затем тщательно пройдитесь по ковру обычным пылесосом. Для большей эффективности насыпьте на загрязненные места смесь соды и соли либо крахмал– эти вещества хорошо впитывают влагу.

Влажная чистка натуральных и синтетических покрытий

Ковролин с длинным натуральным ворсом лучше не мыть совсем. Такие покрытия очень плохо сохнут. Отсыревший ковер может стать причиной появления неприятного запаха и плесневого гриба.

В продаже есть множество разнообразных препаратов для чистки ковровых изделий из натурального и искусственного волокна. Прежде чем использовать то или иное средство из магазина, хорошенько изучите инструкцию. Не стоит превышать дозировку – агрессивные вещества могут испортить покрытие, особенно если оно изготовлено из «капризных» натуральных материалов.

Внимание! На всякий случай запомните универсальный рецепт: на 1 литр воды добавляют 1 ст. ложку моющего средства.

Можно приготовить чистящий состав и самостоятельно – это обойдется гораздо дешевле. В каждом доме найдутся такие вещества как сода, соль, уксус, нашатырный спирт и перекись водорода. Все они с успехом используются для освежения ковров и мягкой мебели.

Проводите влажную уборку 1, максимум 2 раза в месяц. Даже искусственный ворс плохо реагирует на частое увлажнение – волокна лишаются защитного грязеотталкивающего слоя.

Внимание! Если основа ковролина джутовая или клеевая, мокрую уборку производить нельзя!

Как правильно почистить покрытие из шерсти

Особенно осторожно следует обращаться с шерстяными коврами. Советуем приготовить такой состав для деликатной чистки:

разведите в воде стиральный порошок (как для стирки белья);

на каждый литр раствора добавьте чайную ложку керосина;

намочите в полученном составе пористую губку и тщательно обработайте загрязнение.

Внимание! Запах керосина может держаться в помещении несколько дней. Чтобы он выветрился быстрее, проведите влажную уборку, добавив в воду немного мягкого шампуня.

Чистка ковров снегом

В зимнее время можно эффективно почистить ковролин старым «бабушкиным» способом. Снимите покрытие, вынесите его на улицу и положите на чистый снег ворсом вниз.

Внимание! Снег обязательно должен быть сухим, рыхлым, не липучим.

Хорошенько выхлопайте ковер выбивалкой, а затем перенесите его на свежий снег и повторите процедуру. Когда вы занесете чистый ковролин в комнату, она мгновенно наполнится морозной свежестью.

Универсальный состав для удаления пятен с синтетического ковролина

Сложнее всего бороться с пятнами (особенно застарелыми!) от различных жидкостей, химических и биологических веществ. Против таких загрязнений используют разные средства, как покупные, так и народные. Изделия с искусственным ворсом можно почистить при помощи простого, проверенного многими поколениями хозяек состава.

Смешайте в равных пропорциях нашатырный спирт, глицерин и средство для мытья посуды. Обычно на 1 литр воды берут по 1 ч. ложке каждого вещества. В полученный состав добавьте 2 ст. ложки уксуса. Смочите губку и как следует обработайте пятно. Старайтесь избегать попадания средства на основу ковра. Через 5 мин. протрите место пятна сухой тряпкой

Если вы не уверены, что сможете правильно освежить ковролин своими силами, звоните в клининговую компанию!