Используем сухой шампунь сразу после мытья головы: как сохранить свежесть волос дольше

Сухой шампунь – известное средство, которое позволяет дольше сохранять волосы чистыми. Ежедневное мытье головы – довольно утомительная процедура, и многие хотели бы избежать ее, но иметь при этом свежие волосы. Однако средство не всегда помогает добиться желаемого результата. Возможно, проблема в том, что вы пользуетесь сухим шампунем неверно.

Как наносить сухой шампунь правильно

Профессиональный парикмахер Марки Хиблер в своем “ТикТоке” рассказывает, как наносить сухой шампунь правильно.

Обычно мы распыляем средство на уже несвежие пряди, а это неверно.

Чтобы локоны дольше оставались чистыми, распылять средство нужно на вымытые сухие волосы.