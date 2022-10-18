Черноморская инициатива и бомбардировки городов Украины

Глава ООН призвал к немедленному прекращению ударов по украинским городам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен продолжением ракетных обстрелов украинских сел и городов, включая Киев, а также атак на них беспилотниками. Он призвал немедленно прекратить такие удары и добиваться деэскалации ситуации.

– Эти удары привели к значительным разрушениям жилых гражданских районов, в том числе повредили критически важные объекты энергетической инфраструктуры, стали причиной многочисленных смертей и ранений, – заявил на брифинге в нью-йоркской штаб-квартире пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик. Генеральный секретарь призвал «к немедленному прекращению этих ударов и к срочной деэскалации».

По данным Организации Объединенных Наций, в результате атак беспилотниками в Киеве и других городах с 14 октября по сегодняшний день погибли более 60 гражданских лиц. Городская администрация Киева и гуманитарные партнеры ООН сообщают, что в понедельник утром в украинской столице было повреждено несколько жилых домов.

В Николаеве удар беспилотниками вызвали серию пожаров, повредивших гражданские склады, на которых хранилось подсолнечное масло и фармацевтические препараты. Ракетные обстрелы нарушили электроснабжение сотен городов и сел в центральной и северной Украине.

– Мы продолжаем помогать людям, пострадавшим от кризиса, – заявил пресс-секретарь ООН. – С 24 февраля мы вместе с нашими гуманитарными партнерами оказали помощь 13,4 миллионам человек по всей Украине.

Представили ООН обсудили в Москве вопрос о продлении Черноморской инициативы

ООН продолжает консультации по продлению и расширению Черноморской инициативы по зерну. Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан и заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс побывали в Москве, где провели серию встреч, посвященных экспорту российского зерна и удобрений на мировые рынки.

– Они были в Москве 16-17 октября и вылетели оттуда буквально час назад, – сказал пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в полдень по нью-йоркскому времени.

Напомним, что с начала вторжения России 24 февраля экспорт зерна из Украины, а также продуктов питания и удобрений из России значительно сократился. Это привело к резкому скачку цен и усугубило продовольственный кризис в развивающихся странах. Для возобновления поставок жизненно важных продуктов питания и удобрений из Украины при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции была создана Черноморская инициатива по зерну. Сделка позволила возобновить экспорт из Украины зерна, других продуктов питания и удобрений. Продукция отправлялась через безопасный морской гуманитарный коридор из трех ключевых украинских портов: Черноморска, Одессы и Южного. Для реализации сделки в Стамбуле был создан Совместный координационный центр (СКЦ), в который вошли высокопоставленные представители Российской Федерации, Турции, Украины и Организации Объединенных Наций.

Черноморская инициатива может быть продлена после истечения первоначальных 120 дней после даты подписания 22 июля, но только если стороны того пожелают. Генеральный секретарь ООН надеется на продление сделки. Именно этот вопрос представители ООН обсуждали с высокопоставленными официальными лицами России в Москве.

Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс встретились с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым. Кроме того Гринспан провела переговоры с первым заместителем премьер-министра России Андреем Белоусовым, которые были посвящены содействию беспрепятственному экспорту российского зерна и удобрений на мировые рынки. Марин Гриффитс, в свою очередь, обсудил реализацию Черноморской инициативы по зерну с заместителем министра обороны России Александром Фоминым.

– Консультации будут продолжены, – подчеркнул пресс-секретарь ООН. – Удобрения и сырье, необходимое для их производства, поступающие из Российской Федерации, – ключевой фактор развития мирового сельскохозяйственного производства.

Дюжаррик добавил, что в случае, если удобрения не будут быстро и по разумным ценам доставлены фермерам до начала посевной, мир столкнется с серьезным продовольственным кризисом.