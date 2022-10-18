Саперы начали обследовать место крушения Су-34 в Ейске

Саперы обследуют место крушения военного самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края, чтобы убедиться в отсутствии опасности, сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

По словам Бублика, саперы работают, чтобы убедиться в безопасности. Он добавил, что в настоящее время место крушения оцеплено, элементы самолета все еще находятся там, о сроках разбора завалов говорить преждевременно, передает ТАСС.

По данным оперштаба, у знакомых и родни разместили 501 человека. Всего на момент крушения там были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате крушения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.

—