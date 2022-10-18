 

Военнопленные с Украины поделились, что в России их неплохо кормят и не унижают

18.10.2022, 8:15, Новости дня
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Украинские военнопленные рассказали, что в плену к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома, вопреки утверждениям их командования, что в плен лучше не сдаваться.

Так, в плену с ними отлично обращались. К слову, руки бойцам связали, но всегда воду давали и водили в туалет ходили, поделился с РИА «Новости» 40-летний Николай Швец из Черкасской области.

По словам военнослужащего, его никто не бил и не унижал, а ребята (смотрящие – прим. ВЗГЛЯД) попались хорошие.

Пленный рассказал, что находится здесь уже четвертый день. За время его пребывания в плену его кормили «не хуже, чем у нас дома, тоже с тушенкой, мясом». Он отметил, что украинское командование пугало военных, убеждая, что в плен «лучше не сдаваться, так как якобы будут (российские военные – прим. ВЗГЛЯД) издеваться».

Другой попавший в плен 47-летний Николай Дяченко из города Сумы добавил, что к нему также хорошо относились, мужчину не били и давали пить воду. «Молодцы. Хорошо отнеслись очень», – признал он.

Тем временем вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих народной милиции ЛНР рассказали обратное: пытки, избиения и психологическое давление. Всех освобожденных доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где медики произведут медосмотр, также им предстоит работа с силовиками ЛНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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