 

После нефтяников железнодорожники и госслужащие — забастовки и акции протеста грозят парализовать работу французских служб

18.10.2022, 8:01, Разное
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К забастовкам нефтяников во Франции вскоре могут прибавиться протесты транспортников и госслужащих, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, сотрудники множества секторов французской экономики заявили о желании принять участие в акции «за заработную плату и право на забастовку» во вторник 18 октября. Как подчёркивает газета, правительство и работодатели своими заявлениями только накаляют и без того взрывоопасную обстановку в стране.


AP

Прибавятся ли в скором времени к дефициту топлива во Франции остановка поездов и замедление работы государственных служб, задаётся вопросом Le Figaro. Несмотря на подписание соглашения о повышении заработной платы с двумя профсоюзами забастовка на трёх из пяти нефтеперерабатывающих заводах и на пяти крупных топливных складах TotalEnergies продолжилась, передаёт газета. На атомных электростанциях работники также не перестали бастовать. В эти выходные протестное движение коснулось десяти объектов, что вынудило компанию EDF отложить перезапуск пяти ядерных реакторов.

Угроза дальнейшего распространения этого конфликта вполне реальна, считает издание. Заявления правительства о неприемлемости продолжения забастовок, а также слова работодателей, возмущённых «захватом в заложники» французов вряд ли охладят эту взрывоопасную обстановку. В ответ на первые реквизиции, проведённые правительством в попытке решить проблему нехватки топлива, профсоюз CGT призвал к всеобщей акции протеста 18 октября «за заработную плату и право на забастовку».

Как отмечает издание, на этот раз на призыв откликнулись не только постоянные союзники CGT, но и профсоюзы, обычно остающиеся в стороне. Признаком заразительности движения является ещё и то, что в борьбу вступили и другие сектора экономики помимо энергетики. С прошлого четверга об участии в забастовке объявили докеры, а также часть госслужащих и работников коммунальных служб. Водители грузовиков, «солидарные с продолжающейся борьбой», также предупредили, что присоединятся к движению во вторник. Не исключают участия в протестной акции и железнодорожники.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн, со своей стороны, в воскресенье вечером на канале TF1 попросила бастующих возобновить работу. Она также объявила о продлении государственной скидки на топливо в размере 30 центов до середины ноября.


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