 

В ООН потребовали срочно расследовать инцидент с 92 обнажёнными мигрантами на границе между Турцией и Грецией

18.10.2022, 8:01, Разное
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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев потребовало провести срочное расследование инцидента с 92 обнажёнными мигрантами, которых греческая сторона обнаружила недалеко от границы с Турцией, пишет The Guardian. В УВКБ назвали этот случай шокирующим и выразили «глубокое огорчение» в связи с произошедшим, отмечает издание.


AP

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) требует срочного расследования инцидента с 92 обнажённых людьми, обнаруженными на границе между Грецией и Турцией, пишет The Guardian.

В УВКБ назвали этот случай шокирующим и заявили, что они «глубоко огорчены» кадрами, на которых была запечатлена эта группа людей.

По данным греческой полиции, мужчины, в основном из Афганистана и Сирии, были обнаружены недалеко от границы после того, как они пересекли реку Эврос на резиновых лодках.

Представительница УВКБ ООН сообщила Guardian, что в этой группе были дети.

«Мы просим провести полное расследование, поскольку обстоятельства не ясны, — сказала Стелла Нану, представительница этого ведомства в Афинах. — Мы всегда против жестокого и унижающего достоинство обращения, и то, что мы увидели, шокирует».

Кадры с обнажёнными мигрантами, некоторые из которых были со следами травм на теле, появились в прошедшие выходные после того, как их обнаружили греческие правоохранители недалеко от реки Эврос, по которой проходит граница между Грецией и Турцией.


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