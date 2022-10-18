Госсекретарь США Блинкен призвал не оставлять мир без руководства Соединенных Штатов

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Стэнфордском университете заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства Соединенных Штатов.

Во время выступления в Стэнфордском университете Блинкен заявил, что, с точки зрения Соединенных Штатов, сейчас идет соревнование за форму того, что будет после следующего за новой холодной войной периода, чьи ценности найдут отражение в будущем, передает РИА «Новости».

При этом он выразил мнение, что мир сам себя не организует. По его словам, если США не смогут стать новым лидером, то место лидера займет кто-то другой, возможно, Китай, чьи ценности не полностью совпадают с интересами и ценностями Соединенных Штатов. Еще один вариант, по мнению Блинкена, заключается в том, что лидера не будет и тогда получится вакуум, который, по словам главы Госдепа США, могут заполнить плохие вещи.

Напомним, в конце сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. Позже конец гегемонии США предрекли также в Китае.

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