МЧС России: Число погибших в результате падения военного самолета в Ейске увеличилось до 13 человек

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве Ейска достигло 13 человек, разбор завалов на месте трагедии завершен, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как сообщил представитель ведомства, спасатели завершили разбор завалов на месте падения военного самолета в Ейске, в ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела десяти погибших, таким образом, общее число погибших достигло 13 человек, среди которых трое детей, еще 19 человек пострадали, передает ТАСС.

Он также сообщил, что благодаря профессиональным, грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 человек были эвакуированы.

В свою очередь помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Напомним, в результате крушения самолета во дворе многоэтажного дома в Ейске три человека погибли, 19 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.

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