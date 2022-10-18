Воздушная тревога объявлена в Киеве и в шести областях Украины
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Воздушная тревога объявлена в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины, сообщают украинские СМИ и ряд глав регионов.
Как сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, воздушная тревога объявлена по всей территории региона, передает ТАСС.
Такие же объявления сделали глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин и Киевская горадминистрация.
В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в северной части города.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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