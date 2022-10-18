Любимая женщина бросила на произвол судьбы старика Петросяна в сложный момент: Прервала контакты

Брак знаменитого комика с молодой помощницей в свое время наделал очень много шума! Неудивительно, ведь из-за внушительной разницы в возрасте Татьяна Брухунова, можно сказать, в дочери годится своему возлюбленному! Однако этот факт не повлиял на старика Евгения Петросяна: он повел благоверную под венец, а после у пары родился сын, которому дали имя Ваган.

Новые отношения юмориста, к слову, стали шоком не только для поклонников, но и для членов его семьи: взрослая дочь Виктория, в которой артист души не чает, бросила отца в самый сложный момент – когда его бесконечные суды с Еленой Степаненко были в самом разгаре. Наследница неожиданно встала на сторону мачехи, а вот молодухе шанса не дала.

Поклонники Евгения Петросяна все же таили надежду на то, что родственники наладят контакт. Накануне в День отца подписчики Татьяны Брухуновой решили задать ей вопрос, касающийся отношений комика с его 53-летней дочерью. “Вы теперь одна дружная семья?” – спросила пользовательница.

Однако ответ экс-помощницы звезды явно народ не порадовал.

“К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним”, – написала молодая мама, добавив, что два взрослых человека в праве сами решать, общаться или нет.

Получается, что любимая женщина бросила Евгения Петросяна на произвол судьбы, ведь, очевидно, что, живя за бугром, Виктория даже не интересуется, как поживает ее старый родственник в руках новой жены.