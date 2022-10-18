Большинство немцев ходят на работу, когда болеют, — даже ковидом

Многие немцы, когда заболевают, не лечатся дома, а продолжают ходить на работу, и пандемия коронавируса ничего не изменила, пишет журнал Der Spiegel. Согласно результатам последнего опроса, только 28% граждан страны остаются дома, когда болеют. Даже каждый десятый заражённый коронавирусом, несмотря на положительные результаты анализа, появляется в офисе или на работе, рискуя заработать осложнения или заразить коллег.



AP

За последние два с половиной года в результате коронавирусного кризиса немцы прошли своего рода невольный курс интенсивной терапии по защите от инфекций и поведению в случае появления симптомов болезни, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Однако это вряд ли изменило базовое отношение большинства граждан к борьбе с болезнями. По крайней мере, к такому выводу пришли авторы нового исследования.

По данным опроса, большинство работающих людей в Германии ходят на работу больными. Даже примерно каждый десятый заражённый коронавирусом, несмотря на положительные результаты анализа, появляется в офисе или на работе — такой результат показал репрезентативный опрос, проведённый компанией медицинского страхования Pronova BKK. По данным опроса, только 28% немцев последовательно сидят дома, когда болеют.

По данным исследования, 49% сотрудников чаще всего ходят на работу, несмотря на боли в спине. 38% работают, несмотря на аллергию. Треть сотрудников с психосоматическими или психологическими жалобами также появляются на работе.

В случае с коронавирусной инфекцией, согласно опросу, 9% заболевших появляются на работе, 17% работают дома, а ещё 17% остаются дома в течение нескольких дней, пока не пройдут самые тяжёлые симптомы. 8% заражённых коронавирусом при решении о возвращении на работу опираются на то, насколько велика рабочая загрузка. Только 33% опрошенных остаются дома до выздоровления, если у них лёгкая форма коронавируса, сообщается в статье.

«Те, кто не остаётся выздоравливать в покое, рискуют тем, что вирусные заболевания также могут поразить сердце или другие органы, или тем, что симптомы, подавляемые лекарствами, усугубятся, — отмечает врач-консультант Pronova BKK Герд Герольд. — Более того, от них могут заразиться коллеги». Таким образом, присутствие в офисе вопреки положительным тестам на коронавирус является «неоправданным риском», подчёркивает медик.

Опыт борьбы с инфекциями во время пандемии коронавируса, в целом, не изменил привычку немцев появляться на работе больными, заключает немецкий журнал Der Spiegel. Как поясняет Герольд: «Некоторые беспокоятся о том, что их сочтут ленивыми или что коллегам придётся их подменять».