Каждый пятый поляк рассматривает переезд в другую страну

Эскалация вооружённого конфликта на территории соседней Украины всё больше беспокоит поляков. Варшава оказывает военную и медицинскую помощь Киеву и хочет, чтобы на её территории было размещено американское ядерное оружие. В связи с этим, по данным последнего опроса, 23% граждан заявили о своей готовности покинуть страну, чтобы перебраться в более спокойное место, пишет Rzeczpospolita.



AP

В ходе украинского конфликта под обстрел уже попал Центр миротворчества и безопасности в Яворове, находящийся примерно в 20 км от границы с Польшей. В то же время Варшава оказывает военную помощь своему восточному соседу — она уже передала 200 танков Т-72, ​​а также гаубицы «Крабы». Более того, она принимает участие в обучении и лечении раненых украинских солдат, пишет Rzeczpospolita.

После присоединения к РФ новых регионов риск использования Кремлём тактического ядерного оружия только растёт. Он может использовать его во имя защиты этих территорий, что неизбежно приведёт к эскалации конфликта. «Из США и ЕС поступают сигналы о том, что это повлечёт за собой атаку альянса на российскую армию с применением обычных вооружений», — подчёркивает польское издание.

Инциденты с обстрелами крупнейшей АЭС в Европе — Запорожской — также вызывают большую озабоченность в Польше, которая в связи с возможными последствиями уже начала распространять среди населения иодид калия. Сообщения о формировании на территории Белоруссии совместной российско-белорусской группировки для защиты западной границы тоже не оставили поляков равнодушными. Белорусскому лидеру Александру Лукашенко также не понравилось, что его польский коллега Анджей Дуда хочет включить Польшу в натовскую программу Nuclear Sharing.

В ходе опроса SW Research, проведённого специально для издания Rzeczpospolita, поляков спросили о том, рассматривают ли они возможность покинуть Польшу в связи с угрозой безопасности в этой части Европы. 6,2% ответили «определенно да», вариант «скорее да» выбрали 16,8%, 34,7% респондентов сделали свой выбор в пользу «скорее нет», а за «определённо нет» проголосовали 27,1% поляков. У 15,2% респондентов нет мнения по этому поводу.

Перед лицом возможной угрозы склонны остаться в стране в основном люди старше

50 лет, со средним образованием, с минимальными доходами и жители городов с населением менее 20 тыс. человек.