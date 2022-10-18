Премьер-министр Британии Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны ряда депутатов правящей Консервативной партии.

Глава правительства Соединенного Королевства сообщила в интервью британским телеканалам, что останется на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах, для чего и была избрана. Трасс подчеркнула, что британцы сейчас переживают очень тяжелые времена и просто не могут себе позволить тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого необходимо заниматься делом. Она также выразила уверенность, что поведет Консервативную партию на следующие парламентские выборы, которые должны состояться до конца 2024 года, передает ТАСС.

Кроме того, Трасс принесла извинения британцам за ошибки, допущенные при представлении экономической программы правительства, которая спровоцировала хаос на финансовых рынках. Она сообщила, что назначила нового канцлера (главу Минфина) с новой стратегией по восстановлению экономической стабильности.

Накануне в Консервативной партии Британии объявили о необходимости отправить Трасс в отставку. В тот же день руководство Консервативной партии Британии обсудило возможную отставку Трасс с поста главы правительства Соединенного Королевства. Политолог, эксперта по Британии Елена Ананьева в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала о предложениях консерваторов назначить команду из шести человек, которая управляла бы страной.

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