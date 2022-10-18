 

Глава МЧС Куренков объяснил начало пожара после падения Су-34 в Ейске разливом горючего из разрушившегося самолета

18.10.2022, 5:55, Новости дня
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После падения самолета в Ейске взрыва не было, пожар возник в результате разлива горючего, сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков.

По словам генерала, падение Су-34 произошло в 18.10, при падении самолет ударился об дом и разрушился, при этом разлилось горючее, но взрыва как такового не было, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате крушения самолета во дворе многоэтажного дома в Ейске три человека погибли, 19 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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