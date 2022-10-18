Мнение: Любовь на Титанике

Смотрел на Ютубе новую серию выпусков своей самой любимой блогерши – невероятной Любы Терлецкой (я ее полюбил даже прежде Арестовича – году так в 2017, с тех пор много раз расхваливал в своем скромном журнальчике). Люба, по-моему, в своей сфере – музыкальных обзоров – вообще одна из лучших на Ютубе в принципе, поскольку не только умна, не только прекрасно сама поет, не только красива и обаятельна, но еще и с грамотной речью и прекрасным чувством юмора. Причем, я-то за ней слежу не первый год, она еще и постоянно растет и развивается, набирает мощь именно как ведущая.

Недавно она закончила ностальгический обзор “Хочу в Виагру” – шоу на украинском (!) телевидении благостного 2012 года; шоу жуткое, но с комментарием Любы всё преобразилось и засверкало как бриллиант. И вот теперь – она решила развить успех и взялась за на вид неподъемную задачу – обозреть более позднюю, “мужскую” версию того же шоу “Хочу к Меладзе”, выходившую уже в России на НТВ. То было зрелище настолько пошлое, порнографическое и непристойное, что я бы не поверил, что его возможно обозреть легко и с юмором; но Люба… Люба может всё.

Вышло уже два выпуска, Люба и впрямь блистательна. Одна деталь: вроде ведет она так же легко и весело, как всегда – однако нет-нет, да проскальзывает и у нее что-то тяжелое, страшное, то, что как будто повисло в воздухе, и что даже легчайшая Люба не в силах уже игнорировать. “Может быть, – говорит она, – вы хотя бы на эти 50 минут позабудете то, что сейчас происходит…”

И я обратил внимание на комменты. Удивительно – в комментах к такому легкомысленному зрелищу тоже, сквозь смешки и шуточки – неотвязное ощущение БЕДЫ. Так, как будто Люба ведет свой веселый обзор на Титанике, причем – айсберг уже пропорол борт, и все, включая Любу, пассажиры, и все это знают.

Люба, спасибо тебе за то, что радуешь нас своими видео в такое непростое время

Люба, спасибо тебе большое за видео❤ Спасибо, что стараешься для нас даже в трудные для нас и тебя самой моменты!!!! Я очень рада, что когда-то давно подписалась на тебя! Спасибо большое

Люба, снимай почаще. Очень рада включать твои видео и на время забывать о происходящем ужасе

Любань,спасибо тебе, что действительно по-доброму отвлекаешь от сама знаешь чего.

Люба, Вы большой молодец, делаете такие интересные выпуски!!! Спасибо Вам, за то, что в такое мрачное время, дарите нам минуты радости!!

Спасибо, Люба за очередной шикарный выпуск! Ты действительно помогла на 40 минут отвлечься в это ужасное время!

Люба, продолжайте быть лучиком света в этом пи..еце я точно знаю, что в ближайшие 50 минут не буду думать о третьей мировой иль ядерной войне.

Страх расползается, страх наполняет души, как ледяная вода – трюмы. Если паника охватила совсем уж аполитичную аудиторию Терлецкой – дела зашли очень далеко.

И как ни дико, причина страха – Россия. Народ в России начал смертельно бояться собственной страны.