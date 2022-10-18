 

Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль

18.10.2022, 5:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В премьерных спектаклях в середине 80-х годов прошлого века Алла Пугачева должна была сыграть Светлану, жену русского шахматиста Анатолия Сергиевского, от которой он сбежал на Запад. Роль не главная, с единственной сольной партией, но заметная.

Автор либретто мюзикла Тим Райс тогда специально приезжал в Москву, ходил на концерт главной советской певицы и предложил ей роль в мюзикле. Но она поехать не смогла. “Мы стояли и рыдали, потому что понимали: меня никто не отпустит, – позже рассказала Пугачева. – Одиннадцать месяцев надо было провести на репетиции, а это уже приравнивалось бы к бегству. И я отказалась ради семьи”. В СССР у нее были мама, дочь, и лишиться возможности вернуться к ним в Москву Алла Борисовна очень боялась. Она была очень огорчена, что не смогла стать первой русской артисткой на Бродвее.

В российской версии мюзикла она все-таки появилась – в видеосравнении двух стран и двух систем, которое идет на экранах во время советско-американского матча. Белый дом и Кремль, статуя Свободы против “Рабочего и колхозницы”, бродвейские мюзиклы против нашего балета, нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг и “сталинская” высотка Московского университета, Гагарин и американская лунная программа, Элвис Пресли и Лайза Минелли против Владимира Высоцкого и Аллы Пугачевой…

Ее изображение не стали вырезать даже после того, как она уехала с детьми за границу, обозвала россиян “рабами”, а ее пятый муж был признан финансируемым Украиной иностранным агентом.

Стоит напомнить, что в феврале 2020 года, накануне пандемии, Алла Борисовна появилась на закрытой презентации мюзикла “Шахматы”, где присутствовал и гроссмейстер Анатолий Карпов, и автор либретто Тим Райс. “Я была тронута до слез”, – призналась Примадонна после исполнения актрисой Анной Гученковой арии Cветланы Someone “Это было не со мной”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08.22 / Мнение: Рекордное число трудовых мигрантов, дырявые электронные подписи и внезапность кризиса

04.01.22 / Великое постсоветское расхождение

03.12.21 / Мнение: Будни оккупационного контингента США в Японии

08.07.21 / Явлинский призвал раздавить гидру либерализма

11.07.22 / Мнение: Транзит

18.08.22 / Территорию у метро “Аминьевская” благоустроят до конца года

24.05.22 / Говорухин открыл путь в карьеру, а муж бросил семью: как сложилась жизнь Аглаи Шиловской

27.08.21 / Три орешка и свеча: на Ореховый Спас проводим обряды на процветание, гадаем на суженого, заговариваем удачу

17.12.21 / Мнение: Контекст и текст

25.09.22 / Bloomberg – Европа с тревогой готовится к первым холодам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика