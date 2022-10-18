ERR – эстонцы тратят свои сбережения, чтобы справиться с ростом цен

Согласно результатам исследования, более трети эстонских семей были вынуждены использовать сбережения, чтобы как-то справиться с ростом цен. 76% жителей страны в первую очередь предпочли выбирать более доступные товары в продуктовых магазинах, 60% уменьшили потребление домашней энергии. 48% признались, что сократили питание вне дома и заказ еды на дом, а 47% ограничили расходы на хобби и отдых.



AP

Недавнее исследование Центра финансовой информации Swedbank показывает, что 55% эстонских семей оценивают своё нынешнее финансовое положение хуже, чем полгода назад. Как передаёт ERR, при этом 33% семей считают, что их материальное положение стало плохим или очень плохим. У одной десятой семей существенно или несколько улучшилось экономическое положение, у 36% ситуация не изменилась.

Как отмечает портал, цель опроса, помимо оценки экономической ситуации, состояла в более внимательном изучении того, какие решения были приняты в семьях, чтобы справиться с ростом цен. Целых 69% семей ограничили свои ежедневные расходы, более трети — 36% — вынуждены были использовать свои сбережения, чтобы выжить. Жителям в возрасте 35—49 лет с чистым ежемесячным доходом в размере €500—800 приходилось использовать сбережения больше среднего.

17% респондентов заявили, что ищут или уже выполняли дополнительную работу для заработка, 10% признались, что использовали заёмные деньги или кредитную карту для покрытия расходов.

«Опрос показал, что сбережения сыграли довольно значительную роль в преодолении растущих расходов, — отметила руководитель Центра финансовой информации Кати Воометс. — Однако, когда мы исследовали более детально, в течение какого периода семьи могут покрывать текущие расходы за счёт сбережений, оказалось, что у четверти семей сбережений нет вообще или их не хватит на покрытие расходов более чем на один месяц. С другой стороны, радует то, что у 22 процентов респондентов было достаточно накоплений более чем на шесть месяцев».

Чтобы справиться с ростом цен, 76% жителей Эстонии в первую очередь предпочли выбирать более доступные товары в продуктовых магазинах, 60% уменьшили потребление домашней энергии. 48% признались, что сократили питание вне дома и заказ еды на дом, а 47% ограничили расходы на хобби и отдых.

«Более половины опрошенных заявили, что постоянно занимаются финансовым планированием, что очень хорошо, поскольку это основа денежной мудрости. Анализ расходов и ведение бюджета сейчас приобретают всё большую значимость. Однозначно рекомендую всем задуматься о своих потребительских привычках, при необходимости их изменить и, по возможности, накопить сбережения, чтобы обеспечить финансовое выживание на случай непредвиденных обстоятельств», — сказала Воометс.

Около половины населения Эстонии считает вероятным, что через полгода экономическое положение их семей ухудшится. Наиболее оптимистичны жители Эстонии в возрасте 18—34 лет и люди с личным чистым доходом более €1400 в месяц.