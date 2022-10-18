DM – «занимайтесь проблемами США» — Байдена раскритиковали за вмешательство в британскую политику

Заявления американского президента, который назвал экономическую политику правительства Лиз Трасс «ошибкой», задели высокопоставленных британских тори за живое. Возмущённые представители партии посоветовали главе США не лезть в дела их страны со своими рекомендациями, пишет Daily Mail.



AP

Представители Консервативной партии посоветовали Джо Байдену «не лезть не в своё дело». Причиной их недовольства стали комментарии американского президента, в которых он раскритиковал экономическую политику Лондона, пишет Daily Mail.

Во время недавнего посещения кафе-мороженое глава Белого дома признался журналистам, что, как и многие другие, был шокирован мини-бюджетом британского правительства. Предложение, от которого премьер-министр Лиз Трасс впоследствии отказалась, предусматривало заморозку корпоративного налога, поясняет издание.

«Что ж, это было предсказуемо. Я хочу сказать, что был не единственным, кто думал, что это ошибка», — заявил Байден журналистам. По его словам, снижение налога для сверхбогатых было бы несвоевременным. «Но решение об этом должна принимать Великобритания, а не я», — добавил он.

В то же время президент заявил, что в Америке «чертовски сильная» экономика, а ситуация с инфляцией «у всех остальных хуже», чем у США. «Проблема в отсутствии экономического роста и разумной политики не столько в нашей стране, сколько в других», — отметил Байден.

Ряду действующих депутатов-тори пришлись не по душе ремарки американского президента. «Некоторые действительно заранее предсказывали, чем закончится история с мини-бюджетом, но я не припомню, чтобы среди них был Джо Байден», — заявил член парламента от Северо-Западного Лестершира Эндрю Бриджен.

Депутат-тори от Южного Танета Крейг Макинлей напомнил, как в 2016 году Барак Обама пытался вступить в спор вокруг брексита. «Вмешательство президента США в политику Великобритании — это дипломатическая черта, которую никогда нельзя переступать, и оно редко заканчивается хорошо», — подчеркнул он.

«Я полагаю, что ему придало уверенности аналогичное поведение МВФ, который решил повлиять на налоговую политику Великобритании. Я бы рекомендовал президенту Байдену обратить внимание на проблемы своей страны, а не на более широкую международную сеть», — добавил он.

Ранее в этом месяце МВФ предупредил страны, что в денежно-кредитной политике «нет места ошибкам». Это заявление восприняли как прямую отсылку на план Трасс, который предусматривал отмену подоходного налога для тех, кто зарабатывает более £150 тыс. в год, но в итоге так и не был принят, поясняет издание.

Между тем в Консервативной партии уже зреет «множество заговоров по избавлению» от действующего премьера, которая заняла свою должность всего 40 дней назад. Этим настроениям предшествовали недели рыночных потрясений и возмущения общественности по поводу налоговой политики, от которой выигрывают сверхбогатые, двух «позорных» резких изменений курса и ссоры Трасс с министром финансов Квази Квартенгом, закончившаяся его отставкой, напоминает Daily Mail.

Глава правительства уволила Квартенга, переложив на него ответственность за «экономическую катастрофу» в стране. Такая позиция выглядела особенно странной с учётом того, что политику, которая легла в основу мини-бюджета, изначально продвигала сама Трасс, обращает внимание издание.

В результате пост министра финансов занял Джереми Хант, который, как предполагалось, должен был вернуть доверие общества к правительству. Но вместо этого он фактически разгромил мини-бюджет и набор политических обещаний, благодаря которым Трасс пришла к власти, считает Daily Mail.

По слухам, депутаты-тори надеются добиться отставки премьера к концу недели. Они не оставляют попыток сместить Трасс, несмотря на то что это может привести к досрочным парламентским выборам, заключает издание.