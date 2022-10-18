В Москве создали инновационные зарядные станции для электромобилей

Инновационные зарядные станции разработала московская компания “САГА”. Зарядка электромобиля займет от двух до пяти часов, рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, процессом питания автомобиля можно будет управлять с помощью приложения на смартфоне. Отечественные технологии позволяют полностью заместить иностранных производителей, подчеркнул руководитель департамента.

Предприятие выпускает зарядные станции в антивандальном корпусе. Изделия адаптированы под разные климатические условия, оснащены системой контроля управления влажностью и температурой.

Ранее сообщалось, что московская компания достигла целевых показателей нацпроекта “Производительность труда” за три месяца вместо запланированных шести. Сейчас предприятие выпускает до 20 изделий в месяц.

Москва делает ставку на электрический транспорт. В июле 2022 года в Троицком административном округе открылся крупнейший в Европе парк электробусов.

В скором времени город наладит производство электромобилей на заводе “Москвич”. Это будет как личный, так и городской автотранспорт – такси и каршеринг.