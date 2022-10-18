Мнение: О прошляпивших Украину и Крымский мост

События с калейдоскопической быстротой несутся в катастрофическом направлении. В том смысле, что едва ли не каждый день приходят #новости одна печальнее другой. И каждая новая ужасная #катастрофа вытесняет из обыденного сознания любую предыдущую, не менее «ужасную».

Кто сейчас вспомнит, как диверсанты и террористы взорвали Крымский мост? Бодрые рапорты о возобновлении легкового, железнодорожного, а теперь уже и автобусного движения по ключевой артерии, соединяющей полуостров с «материком», вроде бы надёжно подвинули в памяти страшные кадры горящего состава и обрушившихся пролётов. Но вопросы, тем не менее, остались. И серьёзные. И к серьёзным людям…

Главный из которых — как такое вообще могло произойти на инфраструктурном объекте, охраняемом и защищаемом со всем возможным тщанием?

Казалось бы, ответ ясен. Есть видео, где досмотр якобы той самой фуры производится поверхностно и чисто формально, без использования специальной аппаратуры. И есть информация о том, как сложно и тщательно была спланирована эта диверсия, охватившая несколько стран. Казалось бы, ответ ясен: «человеческий фактор» плюс умелая организация. Но…

В Тг-канале «Незыгарь», по слухам, связанным с окружением нынешнего спикера нижней палаты парламента вышло одно очень интересное экспертное мнение. Суть в том, что поиск виноватых продолжается. И «крайними» вроде бы хотят сделать транспортников — как раз по причине того самого досмотра на глазок.

«Как видим, имеющийся инструментарий не позволяет эффективно защищать объекты транспортной инфраструктуры от вполне ожидаемого диверсионно-террористического акта, — считает эксперт, председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач. — Подготовка диверсии… требует усилий десятков людей и не может остаться незамеченной со стороны разведывательных и контрразведывательных органов, имеющих необходимые силы и средства для выявления такой деятельности. Помимо оперативной составляющей, направленной на выявление устремлений диверсантов, защиту объектов транспортной инфраструктуры обеспечивают силы и средства транспортной безопасности, деятельность которых регламентирована специальным федеральным законом и нормативными актами правительства… Но на практике… вспоминается цитата из бессмертного творения И.Ильфа и Е.Петрова «12 стульев»: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», ведь именно на субъекты транспортной инфраструктуры, перевозчиков законом возложено обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. То есть субъекты хозяйственной деятельности, не имеющие специальных навыков, сил и средств, должны нести основное бремя по обеспечению транспортной безопасности! Так что ещё должно случиться, чтобы государство наконец-то поняло, что защита от диверсий и терактов – исключительно функция специальных служб и правоохранительных органов, а не хозяйствующих субъектов?».

Иными словами, российский #бизнес уже не хочет быть мальчиками для битья. Напротив, он хотя бы в информационном пространстве пытается перебросить ответственность на «профессионалов». И учитывая ресурс этого канала, место для контратаки выбрано вполне грамотно. А ещё можно вспомнить, какой был навал на спецслужбы после того, как украинцы вышли на встречу российским военным не только лишь с цветами, из-за чего пошли слухи об арестах генералов, а разведчикам пришлось даже оправдываться, переводя стрелки наверх. И вот теперь — новый навал.

Ситуация, выходит, ухудшается, а «война башен», получается, обостряется?

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