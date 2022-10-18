 

“Давление скачет, голова заваливается”: драматические подробности ухода перенервничавшего Шуры

18.10.2022, 2:45, Разное
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По словам музыканта, ему достался самый тяжелый костюм. “Мне сразу не повезло, я выбрал не ту маску, — считает певец. — Было шестнадцать масок. И надо же, меня угораздило выбрать самую тяжелую. Не знал, что делать: давление скачет, голова заваливается назад. Какие тут танцы!”

О том, что в костюме Попкорна танцует именно Шура, догадывались практически все члены жюри. Правда, самым проницательным оказался опытный судья Тимур Родригез, который ранее раскрывал звезд в течение трех сезонов “Маски”. “Родригез много раз меня показывал в разных шоу. Он конкретно знает, как я двигаюсь, хорошо меня изучил, — признавался Шура. — Конечно, мне было обидно. Только вышел на сцену, и сразу Родригез начал говорить, что это я”.

По правилам в шоу участвуют четырнадцать звезд, а пять членов жюри с помощью подсказок пытаются угадать, кто скрывается за маской. После выступления героев зрители выбирают номинантов на выбывание. В финале выпуска одну звезду спасают они, а вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.


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