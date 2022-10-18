 

О падших ниц

18.10.2022, 2:40, Разное
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«Новая газета» получила решение Верховного суда, запретившего наш сайт.

ДОКУМЕНТИз решения Верховного суда. Судья Кириллов В.С.

«<…> суд принимает во внимание текущие вызовы безопасности и суверенитету Российской Федерации <…>, влияние средства массовой информации. Которое может угрожать информационной безопасности государства <…>, посредством информации, искажающей объективные факты, а также заведомо направленной на формирование у жителей ошибочного восприятия текущей ситуации в обществе и государстве. Такой подход согласуется с целями, изложенными в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации <…>.

Исходя из допущенных нарушений, в целях защиты основ конституционного строя <…> Верховный суд Российской Федерации приходит к выводу о наличии правовых оснований для прекращения деятельности данного средства массовой информации».

(Полностью документ — смотрите в PDF-версии тут)

Вот вы всерьез можете представить, что отсутствие маркировки «иноагентов» в двух (!) случаях из более чем тысячи двухсот только за последний год является «вызовом безопасности и суверенитету Российской Федерации», угрожает «информационной безопасности государства» и «основам конституционного строя»?

Да нет, просто маски сброшены, как и мантии (за отсутствием хотя бы формального соблюдения закона), и остался лишь государственный флаг, прикрывающий согбенную в совсем уже низком поклоне спину российских судей.
ПОДРОБНОСТИ

Источник: Новая газета


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