 

Мнение: Собянин завершил мобилизацию

18.10.2022, 2:27, Разное
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К моему возвращению в Россию мэр Москвы Сергей Собянин завершил в столице частичную мобилизацию. Правда, прикрылся военкомом Моквы.

Дословно:   «По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме.   Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие».


Отсюда

Это, конечно, парадокс. Накануне в Москве устраивали облавы на мобилизантов, а к понедельнику мобилизация «выполнена в полном объеме». Так не бывает.

Может, Собянин просто договорился с минобороны или администрацией президента, что не стоит дразнить москвичей, нагнетая ситуацию? Что бы не созрела ситуация, когда верхи уже не могут, как прежде, а низы – не хотят?

Источник: Ирек Муртазин


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