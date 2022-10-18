Мнение: Собянин завершил мобилизацию

К моему возвращению в Россию мэр Москвы Сергей Собянин завершил в столице частичную мобилизацию. Правда, прикрылся военкомом Моквы.

Дословно: «По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие».



Отсюда

Это, конечно, парадокс. Накануне в Москве устраивали облавы на мобилизантов, а к понедельнику мобилизация «выполнена в полном объеме». Так не бывает.

Может, Собянин просто договорился с минобороны или администрацией президента, что не стоит дразнить москвичей, нагнетая ситуацию? Что бы не созрела ситуация, когда верхи уже не могут, как прежде, а низы – не хотят?

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