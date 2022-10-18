 

Ишь ты! – Личное мнение

18.10.2022, 2:20, Разное
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Вот уже пару недель в новостях мелькает, как похудела певица Алекса. Чем грозит экстремальная худоба певице — такие вот заголовки.


Фото: Соцсети

Экстремальной худобы при этом и рядом нет. Нормальная баба, в меру стройная.

Чем только не пугают обывателя — и дефицитом всех витаминов, и гормонов. Ферментов, говорят, не хватит для нормальной жизни.

Читаю это и глаза на лоб лезут. Ферментов не хватает или у кого-то зависть?

Вообще, когда на человека накидываются, после того, как он похудеет, обычное дело. Ишь ты, была полненькой, крупненькой? А тут решила взять себя в руки и похудеть?! Однозначно, виновна!

Причём, бьют с разных сторон — спрашивают: распутничать, может, надумала? И ферментов, опять же, не хватит для жизни! И всё это говорят и пишут, сидя в удобном диване. Поедая булочку на ночь, чтобы лучше уснуть.

Зайки мои и ты Алекса! Запомните одну вещь: если вам вслед орут что-то нехорошее, значит вы не только на правильном пути приведения себя в норму, но и уже достигли кое-каких значимых результатов.

Спорт, правильное питание, режим сна и отдыха способны преобразить любую. И от этого, конечно, кое у кого может прорваться желчь.

Будьте красивыми. Будьте спортивными. Будьте красивы и молоды, и не обращайте внимания на то, что орут вам вслед.

Что орут вслед вам?

Источник: Лена Миро


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