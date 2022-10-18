Мнение: Ейск

Когда взлетная полоса аэродрома направлена четко в город, расстояние до которого буквально километр, а сам аэродром вполне серьезный с длиной полосы под 3,5 км, куда могут садиться и тяжелые самолеты – то ЧП запрограммировано. Не сейчас, так через год. Или через десять. У пилотов в случае поломки двигателя на взлете не было никаких шансов увести самолет от города – место падения примерно в полутора километрах от взлетной полосы.

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