ГУ МЧС: В результате падения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске шесть человек погибли и 19 пострадали

В результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске шесть человек погибли и 19 пострадали, судьба еще шестерых неизвестна, доложили главе МЧС Александру Куренкову на месте чрезвычайной ситуации.

Как сообщил представитель ГУ МЧС, в результате падения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске шесть человек погибли, еще 19 пострадали, среди них двое детей. Кроме того, по имеющимся у него данным, пока не установлена судьба шести жильцов дома. При этом еще не все квартиры пострадавшего дома были обследованы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета во дворе многоэтажного дома в Ейске четыре человека погибли, 25 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.

—