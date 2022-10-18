 

Reuters: Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Уральские авиалинии»

18.10.2022, 1:50, Новости дня
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Министерство торговли Соединенных Штатов временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщило Reuters.

Как сообщается, Министерство торговли Соединенных Штатов обосновало принятое решение якобы имевшим место нарушением компанией экспортных ограничений против России. Как утверждается, ограничительные меры против компании введены на шесть месяцев и могут быть продлены. Решение Минторга США лишило «Уральские авиалинии» прав участвовать в сделках, подпадающих под действие американских правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США, реэкспорт американской продукции из третьих стран, передает ТАСС.

Напомним, 24 июня Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпаний РФ Nordwind Airlines, «Победа» и S7 Airlines. США также отозвали экспортные привилегии у «Авиастар-ТУ», «Азур эйр», «Аэрофлот», «Россия», «Ютэйр».

С 24 февраля Бюро промышленности и безопасности Минторга США усилило контроль в отношении товаров для авиации, направляемых в Россию, в результате любой самолет, выпущенный в США или в другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства, подлежит лицензированию, если предназначен для России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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