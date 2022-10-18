В Подмосковье в многоквартирном доме взорвался газ

В подмосковном поселке Измайлово произошел взрыв бытового газа в одной из квартир на пятом этаже панельной девятиэтажки. Об этом сообщает телеканал “360”.

К счастью, взрыв не привел к возгоранию, а также не повредил несущие конструкции дома. Жильцов удалось быстро эвакуировать, по данным “Вестей Подмосковья”.

В итоге в результате взрыва газа частично разрушилось остекление балкона. Как сообщает “Радио 1”, информации о пострадавших пока не поступало.