 

В Подмосковье в многоквартирном доме взорвался газ

18.10.2022, 1:15, Разное
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В подмосковном поселке Измайлово произошел взрыв бытового газа в одной из квартир на пятом этаже панельной девятиэтажки. Об этом сообщает телеканал “360”.

К счастью, взрыв не привел к возгоранию, а также не повредил несущие конструкции дома. Жильцов удалось быстро эвакуировать, по данным “Вестей Подмосковья”.

В итоге в результате взрыва газа частично разрушилось остекление балкона. Как сообщает “Радио 1”, информации о пострадавших пока не поступало.


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