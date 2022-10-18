 

“Застала”: Жена любителя самцов Малахова учинила жуткую грызню из-за грязных утех на стороне

18.10.2022, 1:15, Разное
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Ох, сколько слухов ходит вокруг личной жизни журналиста в последнее время. Сначала злые языки шептались о том, что в его браке с Натальей Шкулевой пошла трещина: мол, уж слишком редко парочка стала появляться вместе на людях. А теперь Андрея Малахова накрыла новая волна сплетен – из-за его сексуальной ориентации.

Звездный сплетник Антон Суворкин получил анонимное сообщение от некой знакомой журналиста, которая, якобы, находится с ним в приятельских отношениях. Женщина уверяет, что телеведущий, несмотря на увлечение женщинами, любит и самцов. “Андрей бисексуален в любом смысле слова”, – привел слова своего источника блогер.

Информацию о своей ориентации Андрей Малахов, если верить анониму, тщательно скрывает, а доверяет ее лишь проверенным словом, делом и временем людям. Что же касается супруги знаменитого брюнета, то она, якобы, учинила жуткую грызню из-за грязных утех на стороне – и не раз.

“Да, скандалы есть. Один раз застала окончание подобного скандала, но ничего критичного”, – написала женщина Антону Суворкину.

Во всей этой истории больше всех страдает сын знаменитой пары: ссоры родителей, по словам источника, отражаются на эмоциональном состоянии ребенка, проходящего “через внутренний эмоциональный ад”. Конечно, принимать эту информацию за факты не стоит: как говорится, нет тела – нет дела. А Андрей Малахов не раз показал себя прекрасным мужем и заботливым отцом.


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