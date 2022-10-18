Министр ГО и ЧС Краснодарского края рассказал о повреждении 72 квартир при крушении военного самолета Су-34 в Ейске

Огнем в Ейске повреждены 72 квартиры в двух подъездах жилого дома, во дворе которого упал самолет, сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

Как рассказал Штриков в эфире телеканала «Россия-24», при падении Су-34 в Ейске оказались повреждены два подъезда одного дома, 72 квартиры, состояние здания оценит комиссия, передает ТАСС.

Он также сообщил, что проводится эвакуация жителей пострадавшего дома, 250 человек уже эвакуировано, из них 40 детей, всего к эвакуации подготовлены 500 человек.

В результате крушения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске четыре человека погибли, 25 пострадали, еще шесть человек не вышли на связь, не менее 17 квартир получили повреждения. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя.

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