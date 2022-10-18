 

Власти Краснодарского края пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших при крушении военного самолета в Ейске

18.10.2022, 0:25, Новости дня
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Семьи погибших после крушения самолета в Ейске получат по 1 млн рублей, пострадавшим выделят по 400 тыс. рублей, сообщила замглавы Краснодарского края Анна Минькова. Получившим легкий вред здоровью из-за ЧП в Ейске выплатят 200 тыс. рублей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщила замглавы Краснодарского края в эфире телеканала «Россия 24», губернатор принял решение о выделении финансовой помощи из бюджета региона в размере 1 млн рублей для семей погибших, 400 тыс. рублей для пострадавших средней и тяжелой степени и по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи за потерю имущества, передает ТАСС.

Минькова подтвердила, что при признании дома опасным для эксплуатации жильцам предоставят новые квартиры. Она также отметила, что ни один из социальных объектов рядом с местом крушения Су-34 не пострадал.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что получившим легкий вред здоровью власти региона выделят по 200 тыс. рублей помощи.

Также на каждого прописанного в квартире члена семьи будет выплачено по 50 тыс. рублей при частичной утрате имущества и по 100 тыс. рублей – при полной. Кроме того, власти региона планируют предоставить в качестве единовременной помощи по 10 тыс. рублей каждому пострадавшему, добавил губернатор.

В результате крушения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске четыре человека погибли, 25 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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