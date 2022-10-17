 

Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве

17.10.2022, 23:54, Разное
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Пункты сбора мобилизованных закрываются в 14:00 17 октября, уточнил градоначальник.

“По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме”, – написал мэр.

Собянин отметил, что мобилизация стала огромным испытанием для горожан. Но благодаря чувству долга и патриотизму москвичей задачи по частичному призыву полностью выполнены, заявил градоначальник.

Мэр поблагодарил жителей столицы. Он выразил надежду, что мобилизованные москвичи вернутся домой живыми и здоровыми.

“Москва будет заботиться о ваших семьях и близких. Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях”, – сообщил Собянин.

Напомним, что в начале октября мэр подписал указ о дополнительной социальной поддержке семей мобилизованных. Меры касаются детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, супругов и других членов семьи. Власти столицы приняли решение дополнительно выплачивать мобилизованным 50 тысяч рублей в месяц.

Также в столице действует центр поддержки семей мобилизованных. Он расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Центр работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Подробнее – в материале “Дни.ру”.


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