 

День памяти святой Харитины: что нельзя делать 18 октября

17.10.2022, 23:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

История

Харитина жила в Киликии около 303 года нашей эры. Девушка несла веру в Господа и наставляла людей на пусть истинный, однако подверглась гонениям. Однако не отреклась она от Христа не смотря на страшные пытки, которым была подвергнута. Каждое из истязаний сопровождалось чудом: остриженные волосы выросли, а попытка утопить ее – не увенчалась успехом. Целой и невредимой вышла она из пены морской, где ее схватили вновь, чтобы надругаться над ее целомудрием. Тогда девушка, взмолившись, отдала Богу душу. В честь ее самоотверженности и был установлен сегодняшний православный праздник.

Традиции и приметы

Женщины пряли шерсть, а первую нитку надевали детям на левую руку – она защищала от сглаза.

Мужчины начинали валять валенки к зиме.

Утренний туман рассеялся – к хорошей погоде.

Выпавший снег – к урожаю ржи, а его отсутствие – к позднему покрову.

Штиль – к сильным холодам.

Все сны имеют положительное значение, обещают прибыль или долгожданное приобретение.

Что можно делать в День памяти святой Харитины

Чтить память Святой мученицы Харитины.

Ткать, прясть шерсть, заниматься рукоделием.

Голодать, чтобы очистить тело и душу: от тягостей, обид, плохих мыслей.

Что нельзя делать 18 октября

Запрещается в сегодняшний церковный праздник начинать отношения, звать замуж, играть свадьбу – счастья это не принесет.

Переезд следует отложить – резкая смена обстановки принесет неудачи.

Нельзя в день памяти Святой Харитины завидовать – постарайтесь порадоваться успеху всех знакомых людей.

Запрещается сквернословить – в этот православный праздник лучше побольше молчать, чтобы не накликать беду.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10.22 / Астафий Ветряк: народные традиции 3 октября

07.06.22 / Мнение: Упрощение автостандартов, импортозамещение подшипников и добыча нефти на шельфе

07.08.22 / Мнение: Наглые учителя

24.12.21 / В Сети появились фоторендеры новой Lada Vesta

27.09.22 / Мнение: Дефект

20.08.21 / Много нового и очень красивого: модные тенденции грядущей осени для дам 45+

16.08.22 / Абсолютный хаос — эксперт Fox News о провальной миграционной политике Байдена на границе с Мексикой

24.04.22 / Мнение: “Вспышка”

25.05.22 / О главной новости из «вражьих голосов»: Он — всё?

01.10.20 / Скандалы: Химия отношений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика