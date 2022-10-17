«Договориться с Россией» – польcкий евродепутат назвал стратегический интерес Германии

Под прикрытием ЕС Германия боролась с углём и атомной энергетикой для того, чтобы европейские страны были вынуждены закупать у неё газ, который РФ продавала ей дешевле всех, считает евродепутат от Польши Патрик Яки. В интервью Polsat он объясняет, что к украинскому конфликту Берлин относится как к временной паузе, после которой возможно будет снова договориться с Россией.



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Евродепутат от Польши Патрик Яки считает, что ЕС очень нерешительно борется с Россией, потому что Германия делает всё возможное, чтобы мало что изменилось. «Конечно, что-то изменилось, но это не какие-то стратегические преобразования. Мы все должны понимать это и осознавать, что Германия многое инвестировала в отношения с Россией. К происходящему она относится как к временной паузе, а её план основывается на том, чтобы договориться с Россией и поделить между собой влияние», — объяснил он Polsat News.

В интервью политик посоветовал не питать иллюзий насчёт того, что Германия впредь не будет блокировать поставки оружия на Украину. «Для Германии всегда стратегический интерес будет подразумевать приход к соглашению с Россией. Она хочет, чтобы Польша была лишь её политическим ресурсом, которым она будет пользоваться. У неё всегда была такая политика», — констатировал он.

Патрик Яки также полагает, что шансы на отмену Европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS) существуют, если решительность Польши будет большая. По его мнению, во время кризиса значение имеют только три стабильных источника энергии: уголь, атом и газ. Он объясняет, что на протяжении долгих лет, прикрываясь ЕС, Германия боролась с углём и атомной энергетикой, чтобы другие были обречены на импорт её газа, который она дешевле всех в Европе покупала у России. «Россия не настолько глупа, чтобы просто продавать газ Германии дешевле, следовательно, это была политическая взятка, на основании которой Германия шла на различные уступки», — пояснил он.

В беседе евродепутат упрекает Германию и в том, что она решила положить конец польскому углю. Немцы прекрасно понимали, что благодаря углю, которого у Польши выше крыши, она бы имела дешёвую энергию и, следовательно, более развитую экономику. «Вы должны знать, что такое ETS. ETS — это искусственный налог, искусственная дань, на которой некоторые компании из Каймановых островов зарабатывают деньги», — заявил политик.

Он уверен, что Польша должна предпринять все возможные шаги для того, чтобы приостановить действие Европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. «У нас на руках есть законопроект. На следующей неделе мы будем говорить об этом с партией «Право и справедливость». Я надеюсь на то, что мы договоримся по этому вопросу», — резюмировал он.