 

Японский политик – западные СМИ врут об «ослабленной» России, загнанной в угол

17.10.2022, 23:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Видный японский политик, лидер парламентской партии «Возрождение Японии» Мунэо Судзуки считает, что заявления об «ослаблении» России, тиражируемые в американо-британских СМИ, вызывают сомнения. Как пишет Yahoo News Japan, Судзуки отметил, что если Киев не умеет воевать без западной помощи, то ему необходимо сложить оружие и прекратить конфликт.


AP

Видный японский политик, лидер парламентской партии «Возрождение Японии», член верхней палаты японского парламента, признанный эксперт по РФ Мунэо Судзуки считает, что заявления об «ослаблении» России, тиражируемые в западных СМИ, вызывают сомнения. Как пишет Yahoo News Japan, Судзуки отметил, что прошло уже восемь месяцев с начала российской специальной операции на Украине, но признаков окончания конфликта не наблюдается.

«В последнее время в некоторых СМИ появляется информация о том, что РФ якобы чуть ли не «ослаблена» или не «загнана в угол». Примечательно, что эти сведения исходят из американо-британских источников. А японские СМИ просто подхватывают её такой, какой она даётся указанными источниками, по существу просто тиражируя её. Вот в ближайшие два месяца и станет ясно, соответствовала ли эта информация действительности и были ли правы появляющиеся на нашем телевидении комментаторы и те, кто претендует на звание военных экспертов», — заявил политик.

Он отметил, что Министерство обороны Украины указывает, что РФ уже истратила две трети из имеющихся у неё ракет, у Москвы ракет не хватает и так далее. Однако если это так, то возникает вопрос: почему Украина не может перестать получать ракеты от Америки и вообще прекратить этот конфликт?

«Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, то вы должны немедленно остановить военные действия, — подчеркнул Судзуки. — Я искренне надеюсь на то, что так или иначе огонь на Украине прекратится как можно скорее и что по-настоящему ответственный и авторитетный мировой лидер будет двигаться к прекращению огня».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03.21 / Паринов, человек и банкомат: редакция RFI нашла россиянина, снимающего миллионы в Африке

24.02.22 / «Вот вам настоящая декоммунизация» – Медведев предоставил российское гражданство всем жителям Украины, родившимся в СССР

13.03.22 / Красивые женские лица – Личное мнение

21.06.22 / Шифон – идеальный вариант: как женщине с пышными формами выбрать платье макси, учитывая материал, длину, цвет и модель

22.01.22 / Мнение: Ориентировка на Резуна

30.03.22 / Мнение: О показательном нагибании одного «олигарха»… Где подвох и в чём проблема?

24.02.22 / Путин объявил «спецоперацию» в Украине. Онлайн

30.05.22 / Мнение: Почему в Зимбабве так плохо с едой

16.06.21 / Принц Чарльз, герцогиня Камилла, принцесса Анна и другие гости первого дня скачек Ascot

17.08.22 / “Пока не общаемся, сложно. Жду, когда вырастет”: экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров признался, что не общается с 6-летней дочерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика