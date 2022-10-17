Стрижка с клиньями – модная короткая прическа для женщин старше 50 и 60 лет, которая осенью заменит боб

Осенью 2022 года стрижка с клиньями станет достойной заменой бобу. Эта прическа подойдет женщинам старше 50 и 60 лет, обладающим тонким вкусом и чувством красоты. Она создает изысканный образ, который омолаживает облик. В статье мы подробно расскажем о стрижке с клиньями и приведем несколько ее вариантов.

Описание стрижки

Стрижка с клиньями была разработана парикмахером Тревором Сорби в 1947 году, а затем популяризирована знаменитым британским стилистом Видалом Сассуном. Эта прическа была очень распространена в 1970-е годы. Сейчас она снова возвращается в моду.

Парикмахер выстригает слои на проборе таким образом, чтобы создать естественный объем и подчеркнуть изгиб головы. Боковые стороны подстригаются коротко и близко к коже. Это придает прическе однородный вид.

Преимущества стрижки с клиньями

Стрижка с клиньями имеет немало преимуществ, особенно для женщин старше 50-60 лет. Она позволяет выглядеть визуально значительно моложе своего возраста.

С возрастом у многих женщин редеют волосы на висках. Стрижка клиньями поможет создать иллюзию густой и пышной шевелюры. Это очень удобная и практичная прическа, за которой легко ухаживать.

Следует помнить, что эта прическа нуждается в систематическом обновлении. По мере отрастания прядей вам придется посещать салон, чтобы поддерживать форму шевелюры.

Далее мы приведем несколько идей стрижки клинышками, которые уже успели стать осенними трендами этого года.

Оригинальный вариант

Если вы хотите получить оригинальную версию этой прически, которая была разработана Видалом Сассуном, то сделайте стрижку в форме чаши. Она потребует от вас тщательного ухода, но результат стоит того.

Если вы хотите сделать прическу более мягкой, то попросите парикмахера скруглить углы стрижки. Такой вариант освежит облик и вернет вашему образу легкость и молодость.

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Стрижка “гриб” (“шапочка”)

Популярная стрижка “шапочка” (или “гриб”) является одной из разновидностей прически с клиньями. Она подходит женщинам с резкими чертами лица.

Чтобы “шапочка” имела естественный вид, аккуратно расчесывайте челку и верхние пряди. Если вы хотите добиться значительного омолаживающего эффекта, сочетайте эту стрижку с контрастным мелированием. Вы можете выбрать не только классические оттенки, но и экстравагантные, например розовый или сиреневый.

Классическая пышная прическа

Классическая пышная стрижка с клиньями идеально подходит женщинам 50+. Косой срез подчеркивает пышный объем волос на затылке. Эта прическа особенно красиво смотрится на женщинах с мелкими чертами лица и небольшим носом.

С химической завивкой

Если вам нравятся завитки, то вы можете сочетать стрижку клинышками с химической завивкой. Это придаст вашим волосам большой объем. Такая стрижка идет женщинам с густыми волосами и круглым лицом.

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С боковым пробором

Прическа с боковым пробором подходит женщинам с естественным цветом волос от средне-каштанового до темного. Она также красиво выглядит на серебристых и седых волосах. Эти оттенки подчеркивают текстуру прически.

Со светлыми бликами

Стрижка с клином отлично сочетается с разными видами мелирования. Попробуйте сочетать ее со светлыми бликами по всей голове. Такой вариант отличается мощным омолаживающим эффектом.

На ножке

Если вам нравятся короткие, но пышные прически, то сделайте стрижку на ножке. Ее создают на основе многослойной пикси. Эта прическа характеризуется короткими волосами на затылке и большим объемом волос сверху. Стрижка на ножке особенно идет женщинам с длинной шеей.

Заключение

Несмотря на то что стрижка с клином относится к ретро-прическам, она обладает выраженным омолаживающим эффектом. Благодаря наложенным друг на друга прядям она создает ощущение густых волос.