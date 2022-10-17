 

Глава комитета ГД по обороне отметил отлаженную работу по частичной мобилизации в Москве

17.10.2022, 22:30, Разное
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Картаполов напомнил, что Москва сформировала добровольческие подразделения еще до начала частичной мобилизации. При этом жители столицы продолжают идти в военкоматы, подчеркнул парламентарий.

“Была и есть хорошо отлаженная, качественная работа военных комиссариатов, структур Правительства г. Москвы и мэра Сергея Собянина, который лично контролировал ход призыва”, – написал Картаполов в своем телеграм-канале.

По его словам, сотрудники силовых ведомств вместе с городскими службами выполнили огромную работу по сверке данных тех, кто может пойти на службу. Картаполов отметил, что в Москве отказывали даже добровольцам – тем, кто не подходил по состоянию здоровья.

Частичная мобилизация в Москве завершается, пункты сбора закрываются 17 октября в
14:00. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

“По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме”, – написал градоначальник в своем блоге.

Напомним, что в начале октября мэр подписал указ о дополнительной социальной поддержке семей мобилизованных. Меры касаются детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, супругов и других членов семьи. Власти столицы приняли решение дополнительно выплачивать мобилизованным 50 тысяч рублей в месяц.

Также в столице действует центр поддержки семей мобилизованных. Он расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Центр работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Подробнее – в материале “Дни.ру”.


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