“Сегодня спал на улице”: бомжующий по загранице Панин притулился у сточной канавы

Алексей Панин был полон оптимизма: заработок есть, накопления тоже, а для того, чтобы жизнь заиграла новыми красками, нужно сменить серую Москву на солнечную Испанию. Сказано – сделано, но… Догадывался ли актер фильма “Жмурки” о том, что на самом деле ждет его в далекой Испании?

Доходы актера после переезда значительно сократились, а дополнительную роль в этом сыграли скандалы и интимные видео, распространившиеся по всему интернету. Никто не захотел связываться с Алексеем Паниным, который, как утверждают некоторые, неоднократно засовывал в свое заднее отверстие инородные предметы.

Сегодня Панин вынужден экономить каждую копейку. Ему остается лишь мечтать о “хорошем доме, хорошем автомобиле”, но все, что ему доступно сегодня – самокат. Может даже показаться, что актер, неоднократно застуканный голышом, на самом деле практикует бережное отношение к имеющейся одежде – она меньше износится, если будет редко надеваться.

Недавно актер и вовсе признался: “Сегодня спал на улице.” Мотающийся по загранице Алексей Панин решил сэкономить на отеле и притулился практически у сточной канавы: разлегся прямо на асфальте рядом с крыльцом особняка в Риме. Впрочем, у бомжующего в ту ночь артиста этот опыт вызвал лишь положительные эмоции.

“Это офигенно!” – поделился он решив, что обязательно вернется на это место еще раз.