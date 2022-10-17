Оперштаб Краснодарского края: Четыре человека погибли, 25 пострадали после падения самолета в Ейске

Число погибших после крушения военного самолета Су-34 во двор многоэтажного дома в Ейске увеличилось до четырех, пострадали 25 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

В Telegram-канале оперштаба говорится, что по данным на 21:15 мск, число погибших увеличилось до четырех, пострадавших 25.

Напомним, Минобороны подтвердило, что причиной падения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске стало возгорание двигателя. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения самолета в Ейске повреждено минимум 17 квартир. Позже стало известно о двух погибших и 19 пострадавших при падении самолета.

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