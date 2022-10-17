 

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден примет меры по отношению к Эр-Рияду после консультаций с Конгрессом

17.10.2022, 21:39, Новости дня
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Ожидается, что президент США Джо Байден сделает ряд шагов по отношению к Саудовской Аравии после консультаций с Конгрессом, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

На вопрос журналистов о том, какие меры США готовят в отношении Саудовской Аравии в связи с решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, представительница Белого дома заявила, что возможные варианты включают изменения в подходе к оказанию помощи в сфере безопасности, информирует ТАСС.

«С момента вступления в должность президент [Байден] заявлял, что Соединенным Штатам нужен другой подход, другой тип отношений с Саудовской Аравией. Так что это соответствует тому, что он говорил в течение некоторого времени. И помните, когда мы (администрация Байдена) в прошлом году приступили к работе, то заморозили все продажи наступательных вооружений Саудовской Аравии. <…> У президента есть время для переговоров, консультаций для принятия решения. <…> Он определенно хочет провести консультации с Конгрессом», – добавила Жан-Пьер.

Напомним, по информации СМИ, Белый дом пытался заставить власти Саудовской Аравии перенести решение о сокращении добычи нефти в интересах Демократической партии США, но Эр-Рияд отказался. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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