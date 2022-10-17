ГУ МЧС по Краснодарскому краю: Шесть человек не выходят на связь после пожара в жилом доме в Ейске

После пожара в жилом доме в Ейске, вызванного падением военного самолета Су-34, шесть человек не выходят на связь, информирует ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В сообщении говорится, что по предварительной информации пострадало 25 человек, четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь, передает РИА «Новости».

Напомним, Минобороны подтвердило, что причиной падения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске стало возгорание двигателя. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения самолета в Ейске повреждено минимум 17 квартир.

—