 

ГУ МЧС по Краснодарскому краю: Шесть человек не выходят на связь после пожара в жилом доме в Ейске

17.10.2022, 21:39, Новости дня
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После пожара в жилом доме в Ейске, вызванного падением военного самолета Су-34, шесть человек не выходят на связь, информирует ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В сообщении говорится, что по предварительной информации пострадало 25 человек, четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь, передает РИА «Новости».

Напомним, Минобороны подтвердило, что причиной падения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске стало возгорание двигателя. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения самолета в Ейске повреждено минимум 17 квартир.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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