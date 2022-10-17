Если яркие цвета не по душе, это не повод не выглядеть стильно: модные весенние образы в нейтральных тонах

В этом году в моде яркие и кислотные цвета. В то же время одежда таких оттенков может показаться слишком вызывающей. Если вам не очень импонируют подобные яркие цвета, то вы можете остановить свой выбор на нейтральных и создавать эффектные образы. Вдохновляйтесь идеями.

Верблюжий и все оттенки коричневого

Еще минувшей весной в моду вошла одежда верблюжьего цвета. Хотя сейчас за окном осень, но тренд никуда не ушел.

Помимо верблюжьего стала актуальной одежда любого коричневого оттенка. Например, песочного.

Лучше всего использовать коричневый в контексте верхней одежды. Это может быть пальто, плащ, куртка. Плюс такого цвета в том, что он прекрасно сочетается с другими нейтральными оттенками: черным, белым и т.д.

Как вариант, можно просто включить в свой лук коричневую обувь, если данный цвет вам не слишком к лицу.

Обратите внимание, что очень стильно смотрится одежда верблюжьего цвета с изделиями из кожи. Например, это могут быть брюки, юбка или шорты. Дополните комплект кожаной сумкой, и получите весьма стильный наряд.

Белый и серый

Создать образ дорогой и стильной девушки вы можете с помощью белой одежды. Испокон веков она ассоциируется с высшим обществом, с роскошью. Скомбинируйте брюки прямого кроя с курткой-рубашкой и ловите на себе восхищенные взгляды.

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Вы также можете рассмотреть вариант создания образа в сером цвете. Данный оттенок в этом сезоне совсем не кажется скучным, напротив, он стильный и трендовый. Вы можете сочетать серый брючный костюм с белоснежной футболкой для создания офисно-делового лука.

Рассмотрите другие пастельные оливки. Например, бледно-оливковый. Пальто такого цвета хорошо сочетается и с белой, и с черной одеждой.

Если хотите, то можете добавить акцентную яркую вещь в виде какого-нибудь аксессуара. Это может быть любой головной убор, стильная дамская сумочка или рюкзак.