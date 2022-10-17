Эскалаторная галерея на Воробьевых горах откроется в 2023 году – Собянин

В начале 2023 года в Москве снова откроется эскалаторная галерея на Воробьевых горах, которую не использовали с 1983-го. Тогда ее закрыли, поскольку в станах сооружения появились трещины из-за оползней и смещения грунтов. Было решено построить здесь новое здание – безопасное и с большим сроком эксплуатации.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, эскалатор на Воробьевых горах, появившийся здесь 60 лет назад, просуществовал всего 20 лет. “Простоял 40 лет — боялись к нему приступить в силу сложности тех работ, которые необходимо было проводить. В 2020 году после

консультации с экспертами, после подробнейшего геологического изучения

пород приняли решение о восстановлении эскалатора на Воробьевых

горах”, – рассказал градоначальник.

Работы по восстановлению галереи уже заканчиваются. В настоящий момент здесь продолжаются отделочные и пусконаладочные работы, а также монтаж остекления и инженерных систем. По словам Собянина, уже в январе эскалаторная галерея заработает для горожан и гостей столицы.

Мэр также подчеркнул, что в последние годы была проделана колоссальная работа. Специалисты ведущих проектных институтов Москвы, транспортного комплекса и Московского метрополитена провели инженерно-геологические изыскания и расчеты. Они применяли специализированные программы. В итоге эксперты нашли оптимальное решение, позволяющее обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию эскалаторной галереи на долгие годы.

Состояние грунта будут контролировать с помощью встроенных датчиков, которые фиксируют отклонения породы. Для укрепления склонов Воробьевых год забили порядка 700 свай на глубину 30 метров и более.

Нижний вестибюль обновленной эскалаторной галереи находится примерно в 150 метрах от южного выхода, то есть на том же месте, где располагалось старое здание. Поднявший на верхний вестибюль, люди смогут выйти к улице Косыгина.

При облицовке двухэтажных вестибюлей будут использовать мрамор и гранит. На крыше сделают смотровую площадку, откуда можно будет полюбоваться видами на Москву-реку, спортивный комплекс “Лужники” и центр города. Там же заработает сувенирный магазин, кофейные аппараты, кафе и ресторан.

На данный момент смонтировано три эскалатора российского производства. Их длина составляет 68 метров, высота подъема – 34 метра (высота 10-этажного дома). Поездка на эскалаторе займет около полутора минут.

Как только эскалаторная галерея откроется, время в пути от станции метро “Воробьевы горы” до МГУ имени Ломоносова, Дворец пионеров на Воробьевых горах, смотровой площадки, природного заказника “Воробьевы горы”, храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, комплекса зимних видом спорта, канатной дороги, научных институтов РАН и (в будущем) новой штаб-квартиры “Яндекса” значительно сократится.

Открытие эскалаторной галереи с нетерпением ждут многие студенты МГУ, ведь их путь сократится примерно в два раза. В будни эскалаторами будут пользоваться, предположительно, 15 тысяч человек, а в выходные – до 20 тысяч.

Напомним, эскалаторная галерея на Ленинских горах (ныне – Воробьевых) открылась 23 июля 1959 года – спустя полгода после открытия одноименной станции

Кировско-Фрунзенской (ныне — Сокольнической)

линии метро. Галерея была построена по проекту архитекторов Нины Алешиной и Александра Стрелкова. В 1960-1980 годы эскалаторами активно пользовались студенты МГУ, воспитанники Дворца пионеров, посетители смотровой площадки, любители зимних видов спорта и, конечно же, туристы.

Кстати, старую галерею на Воробьевых горах можно увидеть в таких фильмах, как “Дорога к морю” 1965 года, “Подсолнухи” 1970 года с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях, “Ох уж эта Настя!” 1972 года.