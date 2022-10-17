Рассел Кроу впервые вышел в свет с возлюбленной Бритни Териот

В минувшее воскресенье в итальянской столице состоялась премьера карточного триллера “Покер фейс”. Исполнитель главной и роли и по совместительству режиссер картины, 58-летний Рассел Кроу, появился на мероприятии в компании 31-летней избранницы Бритни Териот, и это был их первый выход в свет в качестве пары.

Бритни Териот — бывшая актриса, которая переквалифицировалась в довольно успешного звездного агента по недвижимости. С Кроу они встречаются уже более двух лет. Официально они подтвердили свои отношения в ноябре 2020 года, поцеловавшись на теннисном корте на глазах у папарацци. Считается, что Кроу и Териот познакомились еще в 2013-м на съемках фильма “Разрушенный город”.

Рассел Кроу и Бритни Териот

Известно, что в Риме пара находится уже несколько недель. Дело в том, что там же Рассел снимается в еще одном фильме под названием “Изгоняющий дьявола”.

Напомним, что в 2018 году Рассел Кроу завершил развод со своей бывшей женой Даниэль Спенсер. Впрочем, расстались супруги еще в 2012-м, но с судебными тяжбами разобрались лишь 6 лет спустя. Кроу и Спенсер поженились в 2003 году на ферме актера в Нана-Глен, Новый Южный Уэльс. У пары двое общих сыновей-подростков — Чарльз и Теннисон.

Кадр из фильма “Покер фейс”