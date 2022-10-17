 

Рассел Кроу впервые вышел в свет с возлюбленной Бритни Териот

17.10.2022, 20:54, Разное
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В минувшее воскресенье в итальянской столице состоялась премьера карточного триллера “Покер фейс”. Исполнитель главной и роли и по совместительству режиссер картины, 58-летний Рассел Кроу, появился на мероприятии в компании 31-летней избранницы Бритни Териот, и это был их первый выход в свет в качестве пары. 

Бритни Териот — бывшая актриса, которая переквалифицировалась в довольно успешного звездного агента по недвижимости. С Кроу они встречаются уже более двух лет. Официально они подтвердили свои отношения в ноябре 2020 года, поцеловавшись на теннисном корте на глазах у папарацци. Считается, что Кроу и Териот познакомились еще в 2013-м на съемках фильма “Разрушенный город”.  

Рассел Кроу и Бритни Териот

Известно, что в Риме пара находится уже несколько недель. Дело в том, что там же Рассел снимается в еще одном фильме под названием “Изгоняющий дьявола”.  

Напомним, что в 2018 году Рассел Кроу завершил развод со своей бывшей женой Даниэль Спенсер. Впрочем, расстались супруги еще в 2012-м, но с судебными тяжбами разобрались лишь 6 лет спустя. Кроу и Спенсер поженились в 2003 году на ферме актера в Нана-Глен, Новый Южный Уэльс. У пары двое общих сыновей-подростков — Чарльз и Теннисон. 

Кадр из фильма “Покер фейс”


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