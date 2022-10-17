 

Группа BTS временно распалась – участники коллектива уходят в армию

17.10.2022, 20:54, Разное
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Популярная южнокорейская группа BTS распадется на несколько лет из-за службы артистов в армии. Участники BTS пройдут срочную службу в вооруженных силах Южной Кореи: по законам страны, все мужчины от 18 до 35 лет подлежат военной службе в течение двух лет. В пресс-службе группы уже заявили, что артисты воссоединятся только к 2025 году.

Big Hit Music с гордостью сообщает, что участники BTS на данный момент планируют зачисление на военную службу, – говорится в заявлении пресс-службы лейбла. – После феноменального концерта в Пусане, и сейчас, когда каждый из участников сконцентрирован на сольной деятельности, наступил подходящий момент для участников с гордостью отслужить в армии.

При этом в июле этого года солисты рассказали о намерениях развивать свои сольные проекты, а значит, не выступать под именем BTS, из-за чего фанаты группы уже успели расстроиться.

Напомним, что группа BTS образовалась в 2013 году. За последние 9 лет они стали самыми продаваемыми южнокорейскими артистами в истории, а также первыми музыкантами со времен Майкла Джексона, которым удалось возглавить американский чарт в считанные дни. Кроме того, у группы более 20 различных рекордов, занесенных в книгу Геннесса. Например, они стали первыми корейцами на вершине чарта США и отыграли самый просматриваемый онлайн-концерт во время пандемии COVID-19.

О других самых популярных южнокорейских группах мы рассказали здесь.


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