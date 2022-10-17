Мнение: Рейтинг Почты России, энциклопедия Руниверсалис и помощь армии

1. У нас до сих пор многие по инерции ругают Почту России, несмотря на то, что она значительно переменилась к лучшему за последние несколько лет. Кроме того, всё познаётся в сравнении. В рейтингах почтовых служб мира Почта России занимает высокие места (ссылка):



В рейтинге Postal Development Report 2021, Россия занимает 20 место из 164 стран. <…> В 2018 у России было 37 место. А в 2019 Россия вышла на 16 место.

Рейтинг составляет Всемирный почтовый союз со штаб-квартирой в Швейцарии. Очередная вроде бы международная организация, где на деле доминируют западные страны, занимающие в рейтинге первые места. И тем не менее, Россия с Белоруссией попали во вторую десятку. Кажется, наша почта не так уж и плоха.

2. Возможно, многие из вас слышали про новый российский вики-проект, энциклопедию Руниверсалис (ссылка), претендующего на роль замены американской Википедии.

В отличие от нашего проекта Руксперт, авторы которого занимаются в основном написанием оригинальных статей о достижениях России и разборами мифов, на Руниверсалисе взяли на себя масштабную задачу по переносу существующих материалов из Википедии и чистке наиболее политически чувствительных статей от русофобии.

Задача сложная и неблагодарная (проект после запуска немедленно подвергся медийной атаке прозападных СМИ и блогеров), однако кто-то подобной работой таки должен заниматься. Блокировка Википедии в России совершенно не исключена, нам нужны резервные площадки на этот случай.

Впрочем, оригинальные, полностью отсутствующие в Википедии статьи на Руниверсалисе тоже имеются. В том числе материалы, которые уже были удалены или будут немедленно удалены из Википедии, если их туда добавить, ибо они не соответствуют проамериканской точке зрения.



Вот, например, статья про книгу немецкого журналиста Удо Ульфкотте под названием «Продажные журналисты. Любая правда за ваши деньги», в которой он рассказывает о том, как работают западные СМИ, подкупленные НАТО и ЦРУ (ссылка)

В интервью в октябре 2014 года Ульфкотте заявлял следующее:

Я проработал 17 лет в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, считающейся одной из самых престижных в мире. По моему опыту, в ней и в других международных западных изданиях коррумпированы почти все журналисты, которые поднялись наверх. Я тоже рос по карьерной лестнице, был в элитных информационных сетях и американских организациях. Мне платили за то, что я писал проамериканские тексты. Меня приглашали в пятизвёздочные отели, вручили золотые часы, давали много денег и даже подарили водолазное снаряжение. В тот период я не рассматривал это как что-то непорядочное, так как мои руководители и коллеги вели себя точно так же.

3. Предприниматель Алексей Антонов открыл проект помощи нашим доблестным войскам и людям, находящимся в прифронтовой зоне. Цитирую фрагмент обращения (ссылка):

Мы с друзьями запускаем движение помощи Российской Армии и жителям приграничных территорий.

В нём две составляющих:

А. Отправка конкретных гуманитарных грузов военным и гражданским, которых я знаю лично (или которых знают люди, которым я доверяю).

Б. Разработка высокотехнологичных проектов военной направленности молодыми командами энтузиастов. (Пишите нам, энтузиасты; будем обмениваться опытом и технологиями; это не шутка, если вы что-то разрабатываете интересное для военных задач и вам не с кем об этом поговорить — напишите нам).

Реквизиты и прочие данные вы можете найти по ссылке.