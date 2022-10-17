Смольный дистанцировался от проблем беженцев — СМИ

Порядка семи тысяч беженцев обратились за единовременной выплатой в госорганы Петербурга в период с февраля по сентябрь текущего года. Информацию об этом ранее озвучил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Практически всеми прибывшими занимались власти Ленинградской области, они размещали их в пунктах временного размещения, предоставляли медицинскую помощь, обеспечивали питанием и ночлегом.

Управляющий делами Объединения православных общин апостольской традиции Григорий Михнов-Вайтенко рассказал РБК, что администрация Ленобласти делала все необходимое для поддержки людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Тем временем чиновники из Смольного и губернатор Александр Беглов фактически дистанцировались от проблем вынужденных переселенцев, переложив ответственность за них на областное руководство, пишут СМИ.

В Петербурге нет пунктов временного размещения, нет информационной поддержки, не решаются проблемы при оформлении документов из-за нюансов российского законодательства, которые предсказуемо выливаются в проблемы при обращении беженцев в поликлиники. А многим из них необходима экстренная помощь из-за наличия хронических заболеваний.

Социальные вопросы должны решать соответствующие структуры, работу которых должны организовать чиновники Смольного. Но в итоге получается замкнутый круг из-за отсутствия информации и нежелания чиновником решить эти проблемы.

Михнов-Вайтенко вместе с представителями церкви хочет создать на базе петербургской общины центр помощи вынужденным переселенцам. Но городские власти с конца февраля не устранили недочеты в системе, которые неизбежно накапливают проблемы. Сложившаяся ситуация наглядно свидетельствует о равнодушии чиновников и нежелании помочь.

Ранее СМИ обращали писали, что собирающие гуманитарную помощь для жителей Донбасса волонтерские организации Петербурга работали без поддержки властей.